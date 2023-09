Wta Guangzhou 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 18 settembre

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del WTA 250 di Guangzhou 2023 per la giornata di lunedì 18 settembre. Al via il torneo con i match di primo turno, che vedono impegnate alcune giovani interessanti come Diana Shnaider e Linda Fruhvirtova. Farà il suo esordio anche la numero 1 del seeding Magda Linette contro la britannica Jodie Burrage. Di seguito tutti gli incontri in programma in questa seconda giornata del torneo.

CENTER COURT

Dalle 04.00 – (8) Liu vs Shnaider

A seguire – Tauson vs (6) L. Fruhvirtova

A seguire – (1) Linette vs Burrage

COURT 2

Dalle ore 04.00 – Baindl vs (5) Masarova

A seguire – (7) Minnen vs Parry

A seguire – Dart vs Niemeier