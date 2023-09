Wta Guadalajara 2023, Trevisan che peccato! Manca 4 match point e cede a Dolehide nei quarti di finale

Un’altra battaglia di quasi tre ore, ma Martina Trevisan questa volta esce sconfitta e vedere terminare ai quarti di finale la sua splendida avventura nel WTA 1000 di Guadalajara. Dopo l’impresa ai danni di Ons Jabeur recuperando una situazione semi-disperata nel secondo set, la nostra tennista si arrende nei quarti di finale al cospetto della statunitense Caroline Dolehide, n°111 del ranking mondiale, con il punteggio di 3-6 7-6(9) 6-3. Un match che lascia tanto amaro in bocca, con Martina che nel secondo parziale non è stata in grado di sfruttare ben quattro match point, di cui tre consecutivi.

LA PARTITA – Tutto sembrava poter filare liscio per la tennista toscana, che nel primo set va subito avanti 2-0, si fa si riprendere sul 2-2 ma mette a segno un nuovo parziale che le permette di aggiudicarsi il set per 6-3. L’azzurra dal 2-2 vince otto dei successivi dieci games, portandosi avanti 6-3 4-1 nel punteggio, con la semifinale lì ad un passo.

Martina subisce però il controbreak nel settimo gioco del secondo set, permettendo all’avversaria di rientrare in partita. Le occasioni arrivano nel dodicesimo game, quando sul 6-5 l’azzurra si regala tre palle match consecutive in risposta, senza però concretizzarle. Si va al tie-break, dove succede di tutto: Martina annulla cinque set point a Dolehide e riesce a procurarsi un quarto match point. Anche questo non va a buon fine e la statunitense alla sesta palla set riesce poi a chiudere la frazione.

Nel terzo Trevisan prova a reagire e a restare attaccata al match con le ultime energie fisiche e mentali ancora presenti in corpo. Nel terzo gioco arriva però un break da 40-15 che indirizza in via definitiva il match. Dolehide non concede più nulla al servizio e nonostante qualche patema d’animo nell’ultimo game in cui è chiamata a servire per il match riesce a chiudere per 6-3 e conquistare la semifinale più importante della sua carriera.