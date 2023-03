WTA: finale Kostyuk-Gracheva ad Austin, Garcia sfiderà Vekic a Monterrey

Finale un pò a sorpresa ad Austin, decisamente pronosticabile invece quella di Monterrey. Questo l’esito delle semifinali di questa settimana a livello WTA. In Texas prosegue il buon inizio di stagione di Marta Kostyuk: l’ucraina si è imposta per 6-4 6-3 sulla testa di serie numero tre Danielle Collins, conquistando l’atto conclusivo del torneo perdendo solamente un set nel corso della settimana. Contenderà il titolo alla russa Varvara Gracheva, che ha messo fine alla corsa della giovane americana Volynets per 6-4 5-7 6-4.

In Messico avremo invece la miglior finale possibile tra Caroline Garcia e Donna Vekic. La transalpina in semi ha disposto con il punteggio di 6-3 6-4 della belga Elise Mertens, mentre la croata sta finalmente tornando ai suoi livelli dopo un paio di stagioni travagliate e ha sconfitto 7-5 6-2 la cinese Lin Zhu.