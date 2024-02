Wta Dubai 2024, bella vittoria di Jasmine Paolini: batte Fernandez e va agli ottavi

Un’altra bella vittoria per Jasmine Paolini nel ricco WTA 1000 di Dubai, l’appuntamento più importante del circuito femminile tra gli Australian Open e i due tornei nordamericani di marzo. La numero uno d’Italia, che all’esordio aveva ripreso una partita quasi persa contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia, al secondo turno ha sconfitto con il punteggio di 6-3 6-4 la canadese Leylah Fernandez in poco più di un’ora e mezza di gioco. Per la tennista toscana, che ora dovrà vedersela contro la testa di serie numero otto Maria Sakkari, si prospetta anche un ritorno tra l prime 25 del ranking mondiale.

LA PARTITA – Inizio difficile per entrambe, con tre break nei primi tre games dell’incontro. Fernandez è la prima ad allungare, portandosi sul 3-1, ma Jasmine a quel punto è brava ad inanellare un parziale di cinque games a zero che le consegnano il primo set per 6-3. Fondamentale un infinito turno di battuta tenuto dall’azzurra sul 3-3, quando annulla tre palle break e riesce a conquistare il gioco solamente alla sesta occasione utile.

Paolini parte a rilento anche nella seconda frazione, andando sotto 3-0 e poi 4-1. Qui ancora una volta la tennista toscana è brava a non mollare, annullando una palla break che avrebbe portato l’avversaria a servire per il set sul 5-1. E una Jasmine ormai esperta in rimonta in questi giorni negli Emirati Arabi, ne mette a segno un’altra: dall’1-4 altro parziale di cinque game a zero e al secondo match point utile chiude per 6-4, volando negli ottavi di finale.