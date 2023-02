Wta Doha 2023, programma e ordine di gioco martedì 14 febbraio

Il programma e l’ordine di gioco di martedì 14 febbraio per il Qatar TotalEnergies Open 2023, il torneo Wta in corso di svolgimento a Doha. L’appuntamento qatariota entra sempre più nel vivo, con diverse big che in questa giornata scenderanno in campo. Ad aprire il programma sul Centrale saranno Kvitova e Zhang, poi sarà la volta di Keys-Ostapenko e via via tutte le altre partite. In sessione serale sarà la volta anche di Maria Sakkari e Daria Kasatkina, rispettivamente opposte a Zheng e Marino. Di seguito il dettaglio di tutto l’ordine di gioco.

Programma Wta Doha 2023, martedì 14 febbraio

Campo Centrale, a partire dalle 12:00

Kvitova vs S.Zhang

Keys vs Ostapenko

(7) Bencic vs Tomova

(5) Sakkari vs Zheng

(6) Kasatkina vs Marino

Campo Grandstand 1, a partire dalle 12:00

Mertens vs Collins

Kenin vs Samsonova

Badosa vs Haddad Maia

Alexandrova vs Pliskova

IL PROGRAMMA COMPLETO