Lucia Bronzetti ha conquistato l’accesso alla finale del torneo WTA 250 di Cluj-Napoca, dove giocherà domani per la quarta volta in carriera l’atto conclusivo di un evento del circuito maggiore. La 26enne romagnola ha approfittato in semifinale del ritiro della ceca Katerina Siniakova, che nel corso del primo set ha alzato bandiera bianca sul risultato di 4-0 in favore di Bronzetti. L’avversaria dell’azzurra è stata vittima di un problema alla coscia, che non le ha permesso di continuare la partita.

TABELLONE WTA CLUJ-NAPOCA 2025, RISULTATI E ACCOPPIAMENTI

Domani la classe 1998 giocherà quindi la quarta finale WTA in carriera e la prima su cemento indoor, andando a caccia del secondo titolo sul circuito maggiore dopo il primo che è arrivato a Rabat il 27 maggio 2023. L’ultima finale risaliva invece al luglio del 2023, quando curiosamente fu proprio Siniakova a fermare Bronzetti sull’erba di Bad Homburg.

L’avversaria di domani sarà Anastasija Potapova, testa di serie numero uno del tabellone di Cluj-Napoca. La russa, classe 2001, ha battuto in semifinale la bielorussa Aliaksandra Sasnovich in due set con il punteggio di 6-3 7-5 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Domani cercherà il terzo titolo in carriera, ma il primo in quasi due anni visto che i titoli in bacheca sono quelli di Istanbul nel 2022 e di Linz nel febbraio 2023. Per lei in carriera ci sono anche tre finali perse, che risalgono però al 2018 e al 2022.

I quattro precedenti tra Bronzetti e Potapova sorridono tutti alla russa, che nei due match giocati nel 2024 non ha concesso nemmeno un set all’azzurra. L’ultimo scontro diretto risale al 19 giugno dello scorso anno, quando sull’erba di Birmingham Potapova si impose per 6-3 7-5. In ogni caso con questa finale Bronzetti risale in classifica WTA fino al numero 56, un miglioramento di ben sedici posizioni rispetto alla scorsa settimana. In caso di vittoria del titolo Lucia si spingerebbe fino al numero 51, non lontana dal proprio best ranking di numero 46.