Decisione clamorosa visto il secondo posto in classifica a -3 dalla capolista. Cosa è successo

Impossibile tenere il conto degli esoneri nel calcio. La vita degli allenatori, del resto, è da sempre appesa a un filo. Nella fattispecie ai risultati, anche se qualche volta il licenziamento avviene per motivi diversi, non legati a quello che è accaduto in campo.

Clamoroso alla Ternana: esonerato Ignazio Abate

È il caso di Terni e della Ternana, la quale tutto a un tratto ha cacciato il proprio mister, l’ex Milan Ignazio Abate. Un fulmine a ciel sereno, apparentemente, considerato che la squadra occupa la seconda piazza del Girone B di Serie C. È appena tre lunghezze dietro la Virtus Entella capolista.

Insomma siamo pienamente in linea con gli obiettivi prefissati a inizio stagione, il ritorno in Serie B sulla carta è a uno schiocco di dita. Eppure è successo il patatrac.

Scontro col patron D’Alessandro

La Ternana ha la miglior difesa e il miglior attacco del campionato, inoltre è in piena corsa per la promozione diretta in cadetteria. Ma allora perché Abate è stato mandato via così su due piedi?

Stando a ‘Ternana News’, l’ex tecnico della Primavera del Milan sarebbe stato licenziato perché non avrebbe inserito nella lista dei convocati dell’ultima partita, quella contro il Legnago vinta 1-0 dalle ‘Fere’, il figlio del patron del club, l’attaccante ventenne ex Lazio Mattya D’Alessandro.

Dietrofront e niente esonero

Abate esonerato, anzi no. Il numero uno della Ternana, Stefano D’Alessandro, ha però cambiato idea poco dopo al termine di un confronto al ‘Liberati’ con tutta la squadra, schierata compatta dalla parte del loro mister, e con lo stesso Abate. Che alla fine rimane in panchina, per sua stessa ammissione (“Rimango”, ha detto ai cronisti presenti fuori lo stadio), anche se i rapporti col presidente si sono ormai pesantemente incrinati.

Era già stato ufficializzato Liverani: doppio comunicato della Ternana prima del dietrofront

Abate sarebbe stato rimpiazzato da Fabio Liverani. Il 48enne romano, la cui ultima esperienza in panchina risale a un anno fa (5 partite alla guida della Salernitana) ha già allenato la Ternana da marzo a giugno della stagione 2016/2017.

Il club aveva anche emesso due comunicati, il primo in cui si ufficializzava l’esonero di Abate: “La Ternana Calcio comunica che in data odierna è stato sollevato dall’incarico mister Ignazio Abate, a breve sarà comunicato il nome del sostituto. Al mister va un augurio di buon proseguimento di carriera e un ringraziamento per il lavoro svolto”.

Nel secondo l’ingaggio di Liverani come nuovo allenatore, con tanto di orario di presentazione: “La Ternana Calcio comunica che a far data da oggi è stata affidata la conduzione tecnica della prima squadra a mister Fabio Liverani. Un gradito ritorno dopo la storica salvezza ottenuta nella stagione 2016/17. Domani (ovvero oggi, ndr) alle ore 12.00 sarà presentato alla stampa. Bentornato mister!”.

Entrambi sono poi spariti dal sito dopo il faccia a faccia con la squadra.