Wta Cleveland 2024: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 21 agosto

Il programma di mercoledì 21 agosto per quanto riguarda il Wta 250 di Cleveland 2024, torneo sul cemento statunitense di scena in Ohio. Archiviato il primo turno, è tempo del secondo e dunque tornano in campo tutte le big, da Beatriz Haddad Maia a Katerina Siniakova, passando per Kenin e Potapova. Di seguito l’ordine di gioco con gli orari.

STADIUM COURT

Dalle 17:00 – (WC) Kessler vs (4) Wang

A seguire – (5) Potapova vs Tauson

Non prima delle 20:30 – (1) Haddad Maia vs Bucsa

Non prima delle 00:30 – Burel vs (8) Kenin

A seguire – Sorribes Tormo vs (6) Stearns

MATCH COURT 1

Dalle 17:00 – (7) Tomova vs Rus

A seguire – (LL) Minnen vs (Q) Bogdan

A seguire – (3) Siniakova vs (Q) Bouzas Maneiro