Wta Cincinnati 2023: Gauff sale in cattedra contro Paolini e vince in due set

La Gauff piena la Paolini in due set. Durante i quarti di finale del WTA di Cincinnati, la statunitense Gauff ha sconfitto 6-3 6-2 l’italiana Paolini. La Gauff ha dominato l’intera partita, lasciando poco spazio a Paolini, che si è trovata in difficoltà dopo pochi minuti di gioco. La Gauff incontrerà in semifinale la Swiatek.

Nel primo set, la Paolini scende in campo decisa e riesce a conquistare un ottimo 2-0, ma la Gauff non tarda a dimostrare il proprio potenziale e colleziona quattro game consecutivi. La tennista italiana vive un momento di difficoltà, commettendo diversi errori, mentre l’avversaria sfrutta ogni opportunità. Sul finale Paolini tenta di ricucire il gap e ottiene il game del 3-4, ma la Gauff allunga e in poco più di mezz’ora chiude il primo set 6-3. Il secondo set segue lo stesso canovaccio: Paolini vince i primi due game, ma poi perde terreno su Gauff. La statunitense infatti, dopo aver incassato per i primi minuti, vince ben sei game consecutivi. L’italiana, vittima della stanchezza e dell’abbattimento morale, non riesce a rispondere e commette una serie di errori che in poco tempo portano la tennista americana a chiudere la partita, vincendo 6-2 il secondo set senza grandi sforzi. Ora la Gauff dovrà affrontare la Swiatek in semifinale.