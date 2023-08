Wta Cincinnati 2023, Gauff campionessa: “Ho passato tante notti da sola a piangere”

Coco Gauff ha parlato durante la premiazione del Wta 1000 di Cincinnati, che ha visto la 19enne statunitense vincere il primo torneo 1000 della carriera e diventare anche la vincitrice più giovane nella lunga storia del torneo che si disputa ogni anno in Ohio con la vittoria in due set su Karolina Muchova.“E’ incredibile, ringrazio nostro Signore Gesù Cristo per questo. Ho passato tante notti da sola a piangere per capire come risolvere alcune cose e devo risolverne ancora tante – ha affermato Gauff al momento di alzare il trofeo più importante della sua giovane carriera – Ho sempre visto Karolina come una giocatrice incredibile, mi congratulo con lei per essere tornata e per stare finalmente bene a livello fisico. Sono sicura che avremo altri match su palcoscenici come questo e forse anche più grandi.”