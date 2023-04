WTA Charleston 2023, Bencic elimina Pegula e centra la terza finale stagionale: sfiderà Jabeur

Belinda Bencic completa in pochissimi minuti il lavoro iniziato ieri notte e interrotto causa pioggia, battendo Jessica Pegula 7-5 7-6 e raggiungendo la finale nel WTA 500 di Charleston, torneo che la svizzera ha vinto un anno fa. La numero 11 del mondo vince contro una Top 10 per la 34esima volta in carriera e la terza volta quest’anno, in un 2023 che l’ha già vista trionfare nei WTA 500 di Adelaide 2 e di Abu Dhabi: l’elvetica, infatti, è quinta nella Race to the WTA Finals e sarà quarta qualora riesca più tardi a conquistare il titolo. In generale, si tratta della finale numero 18 per lei in carriera, con un record che parla di 8 successi a fronte di 9 sconfitte. Tra sé e l’ambito trofeo, c’è l’ostacolo Ons Jabeur: le due si sono già affrontate nella finale dell’anno scorso e a trionfare fu l’elvetica, con lo score di 6-1 5-7 6-4, al termine di una gara bellissima. Chi vincerà questa volta? Tra qualche ora lo scopriremo.

Bencic gioca benissimo nelle fasi iniziali della prima frazione e mette la numero 3 del mondo totalmente con le spalle al muro: dall’1-2, la 2 volte vincitrice di tornei WTA 1000 conquista quattro giochi di fila e si invola sul 5-2, provando a mettere un’ipoteca sul set. Ma Pegula non resta affatto a guardare, si scuote e, annullando due set point nel nono game, mette a referto il controbreak che le vale il 5-5, prolungando il set e aizzando le speranze del pubblico di casa. Ma Bencic è in palla, recupera da 15-40 nell’undicesimo game e poi riesce anche ad evitare il tiebreak, incamerando il primo set con lo score di 7-5. Molto più lineare è, invece, il secondo parziale: break e controbreak per iniziare, poi le due rivali tengono i rispettivi turni di servizio fino al tiebreak. Ciò non significa che non ci siano occasioni qua e là in risposta, ma Bencic e Pegula sono sempre molto attente ad evitare di inciampare e di permettere all’avversaria di sfruttare le chance avute a disposizione. Nel tiebreak, le due si fermano causa pioggia con l’americana avanti 4-2: sembra profilarsi un terzo set all’orizzonte, ma al rientro in campo Bencic conquista 5 punti su 6, chiude sul parziale di 7 punti a 5 e vince 7-5 7-6 dopo 2 ore esatte, staccando il suo pass per l’atto conclusivo del WTA 500 di Charleston.