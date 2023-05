Wta Challenger Firenze 2023, l’Italia brilla: Bronzetti, Errani e Paolini sono in semifinale

L’Italia brilla nel torneo Wta Challenger di Firenze 2023. Il nostro Paese, infatti, potrà contare su ben tre tenniste in semifinale sulla terra rossa toscana grazie a Lucia Bronzetti, Jasmine Paolini e Sara Errani. La ventiquattrenne di Rimini batte l’australiana Priscilla Hon in un’ora e 39 minuti di gioco mediante il punteggio di 7-5 6-3 e domani sarà protagonista di un derby tutto azzurro con Paolini. Quest’ultima è reduce dal successo in tre set 4-6 6-4 6-4 nei confronti della svizzera Ylena In-Albon. Dall’altra pate del tabellone, approda alle semifinali Errani, giustiziera della canadese Eugenie Bouchard, costretta al ritiro per un problema al ginocchio a inizio di secondo set sul punteggio di 6-3 1-0 in favore dell’azzurra. Out, invece, Matilde Paoletti, che si arrende di fronte a Taylor Townsend per 6-3 6-2. Proprio la statunitense sarà la avversaria della Errani nelle semifinali di domani.