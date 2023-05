Formazioni ufficiali Ternana-Frosinone, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Ternana e Frosinone, sfida valida per la trentottesima giornata di Serie B 2022/2023. Per gli uomini di Grosso ovviamente nulla in palio, solo l’ultima partita di una meravigliosa stagione culminata con la promozione nel massimo campionato italiano. Gli umbri sono ad un passo dalla salvezza nonostante un’annata a dir poco travagliata tra cambi in panchina e non solo. Però l’aritmetica manca ancora. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:30 di venerdì 19 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI TERNANA-FROSINONE

TERNANA (4-3-3): Iannarilli; Defendi, Diakite, Sorensen, Corrado; Paghera, Di Tacchio, Coulibaly; Partipilo, Favilli, Falletti. Allenatore: Lucarelli.

FROSINONE (4-3-3): Loria; Monterisi, Kalaj, Lucioni, Cotali; Gelli, Boloca, Rohden; Insigne, Moro, Garritano. Allenatore: Grosso.