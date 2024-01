Wta Brisbane, Osaka torna dopo 517 giorni e batte Korpatsch: “Ora sono felice”

Il tennis è ripartito dall’Australia e al Wta di Brisbane è tempo di grandi ritorni. Naomi Osaka, assente dal settembre 2022 dal circuito femminile principalmente per la propria gravidanza (è diventata madre a luglio) ma anche per degli importanti problemi di tenuta psicologica, è tornata in campo e lo ha fatto con una vittoria in un’ora e quarantasette minuti contro la tedesca Tamara Korpatsch, battuta col punteggio di 6-3 7-6.

La giapponese plurivincitrice di Slam non ha nascosto la propria emozione: “Ero molto nervosa, ma felice di esserci. Negli ultimi due anni in cui ho giocato prima di avere mia figlia, non ho restituito tutto l’amore che mi è stato dato. Sento davvero che questo è ciò che voglio fare adesso. Apprezzo davvero tutte quelle persone che mi offrono il loro supporto”.