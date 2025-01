Aryna Sabalenka approda ai quarti di finale del torneo Wta 500 di Brisbane 2025, primo torneo stagionale. Sul cemento australiano la numero uno del mondo ha superato in due set la kazaka Yulia Putintseva con il punteggio di 7-6(2) 6-4 in un’ora e quarantanove minuti di gioco. Partita più lottata del previsto, ma alla fine ha prevalso la giocatrice più forte, che ora attende il confronto con la ceca Marie Bouzkova. Agli ottavi quest’ultima ha eliminato un’altra bielorussa come Viktoria Azarenka con un autorevole doppio 6-4, ma ora la difficoltà si alza notevolmente. L’unica altra testa di serie che resiste è Mirra Andreeva, numero otto del tabellone: la giovanissima russa ha schiantato con un netto 6-3 6-0 la ceca Linda Noskova in un incontro dal sapore Next Gen.

Andreeva affronterà ora Ons Jabeur, che dopo un 2024 molto complicato spera di risollevarsi nel nuovo anno. La tunisina, ex numero due Wta ma ora scivolata al 42esimo posto, ha superato in tre set l’armena Elina Avanesyan con il punteggio di 6-4 1-6 6-4. Eliminata a sorpresa invece la numero tre del seeding Daria Kasatkina, che soccombe in rimonta in tre set (1-6 6-2 7-5) sotto i colpi della giovane connazionale Polina Kudermetova. La nativa di Mosca e sorella d’arte se la vedrà contro la statunitense Ashlyn Krueger, che dopo aver sofferto nel primo set ha spazzato via l’olandese Suzan Lamens con un perentorio 7-5 6-0.

L’ultimo quarto di finale in programma sarà quello tra la padrona di casa Kimberly Birrell e l’ucraina Anhelina Kalinina: l’australiana ha battuto la più quotata Anastasija Potapova per 7-6(2) 6-2 al termine di una prova molto solida, mentre Kalinina si sta riscattando dopo un finale di stagione 2024 negativo e costellato da problemi fisici. L’attuale numero 53 del ranking ha superato un’altra cinese come Yuan Yue (dopo aver eliminato al primo turno Wang Yafan) con un netto 6-1 6-4.

Il tabellone dei quarti di finale a Brisbane:

Kalinina vs (WC) Birrell

Jabeur vs (8) M. Andreeva

Krueger vs (Q) P. Kudermetova

(1) Sabalenka vs Bouzkova

Wta Auckland 2025: dominio a stelle e strisce

Tenniste statunitensi sugli scudi sul cemento neozelandese. Il tabellone dei quarti di finale del torneo Wta 250 di Auckland vede infatti la presenza di ben sei atlete a stelle e strisce su otto totali. A spezzare questo dominio sono soltanto Naomi Osaka e Clara Tauson: la giapponese ex numero uno al mondo ha superato in due set (7-5 6-3) l’austriaca Julia Grabher, nell’unico match che non vedeva la presenza degli Stati Uniti, mentre la danese classe 2002 aveva rimontato ieri la vincitrice dell’Australian Open 2020 Sofia Kenin grazie a due tie break: 4-6 7-6(7) 7-6(3) il punteggio dopo due ore e trentanove minuti di gioco.

Nelle altre gare come detto c’è la netta prevalenza statunitense: la numero uno del tabellone, Madison Keys, ha passeggiato contro la romena Jaqueline Cristian, battuta con un eloquente 6-1 6-2 in appena quarantasei minuti. L’altra testa di serie rimasta in tabellone oltre a Keys, Tauson e Osaka è la californiana Kate Volynets, numero otto, che ieri ha trionfato 6-4 6- nel derby contro Ann Li. Ora Volynets avrà di fronte un’altra connazionale, dal momento che se la vedrà con Alycia Parks, che ha sconfitto 7-5 6-3 la belga Greet Minnen. Derby a stelle e strisce anche nel primo quarto di finale in programma, che mette l’una contro l’altra Bernarda Pera e Robin Montgomery: la prima aveva battuto ieri la canadese Rebecca Marino, ed è stata raggiunta da Montgomery dopo il netto successo contro la qualificata giapponese Nao Hibino (6-2 6-2).

Il tabellone dei quarti di finale a Auckland:

Pera vs Montgomery

(7) Osaka vs Baptiste

(1) Keys vs (5) Tauson

(8) Volynets vs Parks