Il 2024 è ormai alle spalle e il 2025 si presenta con un calendario ricco di eventi sportivi per quanto riguarda il mondo della ginnastica. Con i Giochi Olimpici di Parigi ormai alle spalle, è iniziata la lunga strada verso Los Angeles 2028. Tra i principali appuntamenti dell’anno ci sono Campionati Mondiali, Europei, il circuito di World Cup e il Campionato di Serie A in Italia. Da febbraio, la stagione agonistica prenderà il via con numerosi eventi da non perdere. Ecco un approfondimento con i maggiori dettagli.

Ginnastica Artistica

La ginnastica artistica sarà protagonista di numerosi eventi di alto livello: a farla da padrone è il circuito della Coppa del Mondo, che avrà come sedi delle tappe le tradizionali Cottbus, Baku, Doha, Il Cairo, alle quali si aggiungono le novità di Antalya e Osijek. Le manifestazioni più importanti sono però i Campionati Europei (di scena a Lipsia dal 26 al 31 maggio) e soprattutto i Campionati Mondiali, che si terranno in Indonesia a Jakarta a fine stagione, dal 19 al 25 ottobre.

Menzione anche per le Challenge come il classico Trofeo Città di Jesolo della femminile (12 e 13 aprile) e lo European Youth Olymic Festival (EYOF), che si terrà in Croazia a Zagabria a fine luglio. Ancora da assegnare, invece, la terza edizione dei Mondiali juniores. Il Campionato di Serie A1-A2-B si aprirà a febbraio, a Montichiari (7-8), per proseguire poi ad Ancona (7-8 marzo) e Desio (21-22 marzo). La nuova Final Eight (in stile finale olimpica a squadre) si svolgerà il 3 e 4 maggio, mentre gli Assoluti sono in programma a fine settembre.

Ginnastica Ritmica

Nel 2025, la ginnastica ritmica sarà al centro di competizioni internazionali di grande prestigio. Anche qui durante il corso dell’anno ci sarà il circuito internazionali della Coppa del Mondo, che si concluderà con la tappa finale a Milano (18-20 luglio). Prima delle finali spazio ai Campionati Europei di scena in Estonia a Tallin dal 4 all’8 giugno, mentre per gli attesi Mondiali ci sarà da attendere agosto (dal 20 al 24) a Rio de Janeiro.

Le giovani azzurrine avranno anche l’occasione di misurarsi nella competizione iridata giovanile, prevista a Sofia dal 18 al 22 giugno. Infine per quanto riguarda gli appuntamenti nazionali, il Campionato italiano inizia a Chieti (22-23 febbraio), si sposta a Forlì (15-16 marzo) e Ancona (12-13 aprile) per celebrare poi la finale scudetto a Torino (17-18 maggio), mentre gli Assoluti quest’anno si svolgeranno a inizio agosto, pochi giorni prima del Mondiale.

Trampolino Elastico

Il Trampolino Elastico avrà di nuovo la sua Coppa del Mondo (Aere Cup) che torna in Italia a Riccione, dal 4 al 6 aprile. Nel programma di quest’anno c’è poi anche Mondiale, che si svolgerà a Pamplona, in Spagna, a novembre. La Coppa Campioni a Milano e gli Assoluti di Fano completano il calendario nazionale.

Gli altri appuntamenti

Nel 2025, la ginnastica aerobica vivrà una stagione ricca di eventi, tra competizioni nazionali e internazionali. Gli atleti azzurri inizieranno la stagione con i Campionati Italiani, che si terranno a Gorle il 31 maggio e 1° giugno. Successivamente, gli occhi saranno puntati su Pomigliano d’Arco, dove il 18 e 19 ottobre, si svolgerà la Coppa dei Campioni. A fine anno sarà la volta delle competizioni di Serie A e B a Monte di Procida, che concluderanno il calendario nazionale.

Spazio poi agli Europei a Ganja, in Azerbaijan, dal 9 al 16 novembre, dove si sfideranno le categorie Under 15, junior e senior. Dopo il Mondiale di Pesaro 2024, questi Europei rappresentano un’occasione fondamentale per le ginnaste di guadagnare visibilità e qualificazioni per future competizioni internazionali. Per quanto riguarda la ginnastica acrobatica appuntamento importante ad aprile in Lussemburgo, dove si terranno gli Europei.

Il parkour, reduce dal Mondiale in Giappone, avrà un 2025 ricco di impegni, con il circuito di Coppa del Mondo che farà tappa ad Amsterdam e Montpellier. Di rilievo anche i World Games che si terranno dal 7 al 17 agosto a Chengdu, in Cina, dove il parkour, insieme all’aerobica, alla ginnastica acrobatica e al trampolino elastico, sarà protagonista di una manifestazione che celebra le discipline non olimpiche. Un mese prima, però, gli atleti universitari si ritroveranno a Rhine-Ruhr, in Germania, per le Universiadi, dove il parkour, insieme ad altre discipline ginniche, sarà presente come sport competitivo.

Parallelamente, la Ginnastica per Tutti vivrà una grande esperienza con la World Gym for Life Challenge a Lisbona, un evento che si tiene ogni due anni e che celebra l’inclusività e la partecipazione a tutti i livelli, portando insieme atleti di tutte le età e provenienti da ogni angolo del mondo. A novembre, inoltre, il Teamgym si ritroverà per il consueto appuntamento con il Mid European.

Il calendario internazionale completo

Ginnastica artistica

FIG Apparatus World Cup COTTBUS (GER) 20-23 febbraio

FIG Apparatus World Cup BAKU (AZE) 6-9 marzo

FIG Apparatus World Cup ANTALYA (TUR) 20-23 marzo

EnBW DTB Pokal Team Challenge 2025 STUTTGART (GER) 27-30 marzo

FIG Apparatus World Cup OSIJEK (CRO) 10-13 aprile

Trofeo Città di Jesolo JESOLO (ITA) 12-13 aprile

FIG Apparatus World Cup DOHA (QAT) 16-19 aprile

Luxemburg Open LUXEMBOURG (LUX) 17-18 aprile

FIG Apparatus World Cup CAIRO (EGY) 25-28 aprile

FIG World Challenge Cup VARNA (BUL) 8-11 maggio

FIG World Challenge Cup KOPER (SLO) 15-18 maggio

11th Senior European Championships LEIPZIG (GER) 26-31 maggio

FIG World Challenge Cup TASHKENT (UZB) 18-21 giugno

32nd Summer FISU World University Games RHINE-RUHR (GER) 16-27 luglio

European Youth Olympic Festival OSIJEK (CRO) 20-26 luglio

FIG World Challenge Cup PARIS (FRA) 13-14 settembre

FIG World Challenge Cup SZOMBATHELY (HUN) 26-28 settembre

53rd Gymnastics World Championships JAKARTA (INA) 19-25 ottobre

Ginnastica ritmica

International Tournament-Grácia Fair Cup BUDAPEST (HUN) 14-16 febbraio

Grand Prix 2025 MARBELLA (ESP) 21-23 marzo

International Tournament Aphrodite Cup PALAIO FALIRO (GRE) 21-23 marzo

International Tournament Sofia Cup SOFIA (BUL) 27-30 marzo

AGF Trophy International Tournament BAKU (AZE) 28-30 marzo

FIG World Cup SOFIA (BUL) 4-6 aprile

FIG World Cup BAKU (AZE) 18-20 aprile

FIG World Cup TASHKENT (UZB) 25-27 aprile

International Tournament Shining Star TASHKENT (UZB) 1-5 maggio

FIG World Challenge Cup PORTIMAO (POR) 9-11 maggio

41st Senior European Championships J/S TALLINN (EST) 4-8 giugno

3rd Junior World Championships SOFIA (BUL) 18-22 giugno

32nd Summer FISU World University Games RHINE-RUHR (GER) 16-27 luglio

FIG World Cup MILAN (ITA) 18-20 luglio

FIG World Challenge Cup CLUJ-NAPOCA (ROU) 25-27 luglio

41st World Championships RIO DE JANEIRO (BRA) 20-24 agosto

Trampolino elastico

FIG World Cup BAKU (AZE) 22-23 febbraio

FIG World Cup RICCIONE (ITA) 5-6 aprile

FIG World Cup COIMBRA (POR) 5-6 luglio

The World Games 2025 CHENGDU (CHN) 7-17 agosto

FIG World Cup VARNA (BUL) 27-28 settembre

FIG World Cup ANTIBES (FRA) 3-5 ottobre

FIG World Cup STUTTGART (GER) 11-12 ottobre

38th World Championships PAMPLONA (ESP) 6-9 novembre

31st World Age Group Competition PAMPLONA (ESP) 13-16 novembre

Aerobica

International Open Competition CANTANHEDE (POR) 19-21 marzo

FIG World Cup CANTANHEDE (POR) 21-23 marzo

FIG World Cup TOKYO (JPN) 26-27 aprile

The World Games 2025 CHENGDU (CHN) 7-17 agosto

14th Junior European Championships GANJA (AZE) 9-11 novembre

1st European Under 15 Championships GANJA (AZE) 9-11 novembre

14th Senior European Championships GANJA (AZE) 14-16 novembre

Acrobatica

FIG World Cup PUURS-SINT-AMANDS (BEL) 6-8 marzo

European Age Group Competitions LUXEMBOURG (LUX) 10-13 aprile

Senior/Junior European Championships LUXEMBOURG (LUX) 16-20 aprile

FIG World Cup BURGAS (BUL) 30 maggio-1° giugno

FIG World Cup BAKU (AZE) 13-15 giugno

FIG World Cup AALEN (GER) 19-21 giugno

FIG World Cup RZESZOW (POL) 27-29 giugno

The World Games 2025 CHENGDU (CHN) 7-17 agosto

Parkour

FIG World Cup AMSTERDAM (NED) 16-18 maggio

FIG World Cup MONTPELLIER (FRA) 30 maggio-1° giugno

The World Games 2025 CHENGDU (CHN) 7-17 agosto

Ginnastica per Tutti

5th World Gym for Life Challenge LISBON (POR) 22-26 luglio

TeamGym

Mid European 13-16 novembre

Il calendario nazionale completo

Ginnastica artistica

CAMPIONATO INDIVIDUALE GOLD ALLIEVI Torino 24-25 maggio

CAMPIONATO INDIVIDUALE GOLD ALLIEVE da definire 16-18 maggio

TORNEO ALLIEVE GOLD Fermo 1-2 giugno

CAMPIONATO DI SQUADRA ALLIEVI Carate 21-23 novembre

CAMPIONATO INDIVIDUALE GOLD J/S Fermo 14-16 novembre

CAMPIONATO DI SQUADRA ALLIEVE Fermo 12-14 dicembre

CAMPIONATO INDIVIDUALE GOLD J/S Fermo 19-21 dicembre

Ginnastica ritmica

TORNEO GOLD ITALIA A/J/S Valmontone 3-6 aprile

CAMPIONATO DI SQUADRA ALLIEVE GOLD Pordenone 25-27 aprile

CAMPIONATO INDIVIDUALE GOLD ALLIEVE Alba Adriatica 24-25 ottobre

CAMPIONATO SPECIALITA’ GOLD ALLIEVE Fabriano 1-2 novembre

CAMPIONATO INDIVIDUALE GOLD JUNIOR Pordenone 6-9 novembre

CAMPIONATO SPECIALITA’ GOLD SENIOR Torino 13-16 novembre

2° CAMPIONATO D’INSIEME Ancona 13-15 dicembre

Trampolino elastico

CAMP. NAZ. DI SQUADRA A/J/S, SINCRO, SPECIALITA’ Fano 12-15 dicembre

Aerobica

CAMPIONATO NAZIONALE GOLD A/J/S P.S. Elpidio 3-4 maggio

COPPA CAMPIONI GOLD Pomigliano d’Arco 19-20 ottobre

Acrobatica

PRIMA PROVA CAMPIONATO OPEN GOLD Grugliasco 15-16 febbraio

SECONDA PROVA CAMPIONATO OPEN GOLD Firenze 15-16 marzo

TERZA PROVA CAMPIONATO OPEN GOLD Milano 5-6 aprile

FINALE CAMPIONATO JUNIOR/SENIOR GOLD Milano 3-4 maggio