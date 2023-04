Sassuolo-Torino, Juric: “La mia squadra ha strameritato, è una piccola delusione”

Ivan Juric, dopo l’1-1 ottenuto dal suo Torino in casa del Sassuolo, si è così espresso ai microfoni di Dazn. “È una piccola delusione – ha dichiarato il tecnico granata –, perché la squadra ha strameritato di vincere dal mio punto di vista. Dopo mezz’ora dovevamo essere in vantaggio di due o tre gol, invece abbiamo preso gol al primo tiro subito, anche se in quel frangente è emersa tutta la qualità dei giocatori del Sassuolo. Nel secondo tempo la squadra ha reagito bene e ha avuto molte palle gol per vincere: grandissima prestazione, c’è ma rammarico per il risultato. La squadra ha fatto sempre gioco e sapevamo che loro tra Berardi, Lauriente, Pinamonti avevano molta velocità e potevano punirci. Sul gol annullato ci è andata bene, ma abbiamo creato veramente tanto. Quando gioca partite fuori casa in questo modo, dobbiamo al contempo essere più cinici e cattivi”.

Qualche critica al suo attaccante Antonio Sanabria. “In casa ha sbagliato tanto, ha avuto palle gol contro Napoli e Cremonese: tuttavia, sta facendo bene, adesso attacca più il primo palo e va più davanti al difensore, il che gli fa fare più gol. Noi cerchiamo di giocare uguale sia in casa che fuori – ha insistito Juric a proposito di Sanabria –: ora lui ha regolarità e riesce a segnare gol importanti, ma secondo me oggi poteva fare meglio in alcune situazioni, perché tecnicamente ha sbagliato qualcosa non da lui”.