WTA Birmingham 2023, programma e orari martedì 20 giugno

È stato pubblicato ufficialmente il programma del WTA 250 di Birmingham per quel che concerne martedì 20 giugno, giornata che sarà interamente dedicata agli incontri di primo turno. Jelena Ostapenko, Barbora Krejcikova e la padrone di casa Katie Boulter e Jodie Burrage sono solo alcune delle protegoniste che scenderanno in campo domani.

Ann Jones Centre Court

A partire dalle 12:00 – Noskova vs (2) Ostapenko

A seguire – Boulter vs Zhu

A seguire – Dart vs Burrage

A seguire – (1) Krejcikova vs Bucsa

A seguire – Bektas vs (7) Zhang

Court 1

A partire dalle 12:00 – (8) Cirstea vs Bogdan

A seguire – Frech vs Strycova

A seguire – Kostyuk vs (4) Potapova

Non prima delle 17:00 – Martincova vs Tomova

A seguire – Marino vs Wang