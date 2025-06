Brutta sconfitta (6-1, 6-3) per Jasmine Paolini nella semifinale del “Bad Homburg Open”, torneo Wta 500 con 1.064.510 dollari di montepremi totale che si sta disputando in Germania.

Niente da fare per Jasmine Paolini, il cui cammino al “Bad Homburg Open”, torneo Wta 500 con 1.064.510 dollari di montepremi totale che si sta disputando sui prati della città dell’Assia, in Germania, si ferma in semifinale.

L’azzurra, numero 4 al mondo, si ferma contro Iga Swiatek, che, dopo una gara a senso unico (6-1, 6-3), in un’ora di gioco, approda alla finale e attende la vincente del match Pegula-Noskova.

La partita

La sfida è stata quasi sempre sotto controllo da parte della polacca, che nel primo set ha conquistato tre break per il 6-1 dopo mezz’ora. Nel secondo parziale, invece, l’italiana, seconda favorita del tabellone, aveva subito strappato il break in apertura, ma ha poi perso la battuta a zero nel game successivo.

Una volta tornate in parità, Swiatek è tornata a comandare, fino alla conquista del break per il 4-2 nel corso del 6° game, quando poi ha chiuso il match.