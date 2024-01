Wta Auckland 2024, programma, orari e ordine di gioco mercoledì 3 gennaio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di mercoledì 3 gennaio per il Wta 250 di Auckland 2024. Sul cemento neozelandese si disputa la prima metà dei match di secondo turno, che decreteranno dunque 4 delle 8 giocatrici che accederanno ai quarti di finale. Si parte con il derby cinese tra le Wang, mentre più tardi scenderanno in campo le statunitensi Navarro e Anisimova, opposte rispettivamente ad Avanesyan e Bouzkova. A chiudere il programma, infine, la sfida tra Parry e Tsurenko. Di seguito l’ordine di gioco completo.

MERCOLEDI’ 3 GENNAIO

Dalle ore 00.00 – Xinyu Wang vs Xiyu Wang

A seguire – Navarro vs Avanesyan

A seguire – Bouzkova vs (WC) Anisimova

Non prima delle 06.30 – Parry vs Tsurenko