Wta Amburgo 2023: ottimo esordio di Trevisan, 6-1 6-0 a Kalieva

Ottimo esordio di Martina Trevisan nel primo turno dell’Atp di Amburgo 2023. L’azzurra batte 6-1 6-0 la numero 168 del ranking Wta Kalieva in un’ora esatta di gioco. Match dominato dall’inizio alla fine dalla numero 75 della classifica, che vince tutti i game in risposta perdendo l’unico game della partita in battuta. Parziale impietoso di 51 punti vinti a 21. con il 70% di punti vinti al servizio di Trevisan contro il 30% dell’americana. Trevisan che avanza al secondo turno, dove incontrerà la vincente della sfida tra la testa di serie numero 8 Osorio e Rakhimova.