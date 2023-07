Wta Amburgo 2023, Nuria Brancaccio supera il primo turno di qualificazioni

Nuria Brancaccio supera il primo turno di qualificazioni nel WTA 250 di Amburgo. La tennista campana, reduce da un bel torneo a Palermo, dove ha superato anche lì le quali e anche un turno del main draw, ora prova a ripetersi in terra tedesca. L’esordio è stato positivo, con un successo con il punteggio di 7-6(5) 7-5 su Kathinka Von Deichmann, giocatrice del Liechsteinsten. Brava l’azzurra ad imporsi nel tie-break del primo set nonostante un buon vantaggio non concretizzato nel corso della frazione e poi nel secondo parziale è stata lei invece a recuperare l’avversaria prima di chiudere al dodicesimo game. Troverà al turno decisivo la vincente di Sharma-Sonmez, match sospeso per pioggia quando la turca stava servendo per chiudere la partita in suo favore sul 5-2 al terzo.