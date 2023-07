Wta Amburgo 2023, Noha Akugue approda in finale e sfiderà Rus per il titolo

Prima storica finale per Noma Noha Akugue, che raggiunge l’ultimo atto del torneo Wta di Amburgo 2023. La tedesca supera in semifinale in due set la russa Diana Shnaider mediante il punteggio di 6-3 6-3 e si garantisce un posto in finale, dove andrà a giocarsi il primo titolo della sua carriera. L’avversaria della padrona di casa sarà l’olandese Arantxa Rus che, nella sua semifinale, si sbarazza in tre set dell’australiana Daria Savile con lo score di 2-6 6-3 6-1. Una vittoria che permette alla tennista orange di provare a portare a casa quello che sarebbe il suo primo titolo. Comunque vada a finire l’ultimo atto di Amburgo, dunque, il circuito Wta accoglierà una nuova campionessa.