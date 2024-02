Wta 500 Linz: Bronzetti fuori agli ottavi, passa Mertens in due set

Lucia Bronzetti esce di scena agli ottavi di finale del Wta 500 di Linz, in Austria. La numero 53 del ranking esce per mano di un’ottima Mertens, reduce dal successo agli Australian Open di doppio femminile con Hsieh. 6-1 6-3 il punteggio a favore della belga, numero 24 Wta ma che possiede un tennis da top ten. Dopo un primo set a senso unico, Bronzetti entra in partita ma non riesce a sfruttare le poche chance concesse da Mertens per portare il match a un terzo set che sarebbe stato molto pericoloso per la belga. La numero 4 del tabellone avanza ai quarti di finale, dove incontrerà Pavlyuchenkova, che ha battuto 7-6(2) 6-4 Boulter.

LA PARTITA

Avvio micidiale di Mertens, che nel primo set toglie subito il servizio a Bronzetti lasciandola a 15. Dopo aver confermato il break, la belga strappa di nuovo la battuta alla riminese per poi chiudere un parziale di 16 punti a 4 con il 4-0 iniziale dopo 15 minuti. Nel quinto game si sblocca Bronzetti, che riesce a vincere il primo game andando 4-1 e servizio Mertens. Non c’è partita e la belga trova il terzo break del parziale chiudendo il primo set 6-1 in 29 minuti. Nel secondo set la numero 4 del tabellone riprende da dove aveva finito e, con 3 ace, tiene il servizio a 0 in apertura. Bronzetti tiene botta e si porta sull’1-1. Mertens gestisce le energie in risposta e decide quando alzare il livello del suo tennis. Nel sesto game la belga sale di intensità e si procura due palle break. Bronzetti sbaglia di dritto e va sotto 4-2 e battuta Mertens. L’italiana si guadagna l’opportunità di tornare on serve nel game successivo andando per la prima volta a palla break. Bronzetti però le spreca entrambe con due rovesci a rete. Contro break che arriva ai vantaggi con la numero 2 d’Italia che torna sotto sul 3-4 e servizio. Probabilmente nel suo momento peggiore, Mertens, in leggero calo fisico, mette insieme un game di risposta perfetto tornando sopra di un break sul 5-3. La belga non trema e, dopo tre match point non sfruttati, chiude i conti vincendo il secondo set 6-3.