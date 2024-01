Wta 500 Linz 2024: Paolini subito fuori, passa Boulter in due set

Jasmine Paolini esce all’esordio nel Wta 500 di Linz, in Austria. L’azzurra perde 6-2 6-2 contro l’ottima Boulter in un’ora e 16 minuti di gioco. Un break in apertura per ogni set e uno nel quinto game per l’inglese, che avanza agli ottavi di finale senza particolari difficoltà e dimostrando un livello di tennis molto elevato per la sua classifica, 53 prima del torneo e ora 45 (best ranking). La classe 1996 britannica conferma le buone sensazioni date nel finale della scorsa stagione e ora si giocherà un posto nei quarti con Pavlyuchenkova, che ha schiantato 6-4 6-0 l’altra azzurra Martina Trevisan.