Si ferma al primo turno la corsa di Elisabetta Cocciaretto nel Wta 500 di Charleston. La tennista azzurra cede il passo alla padrona di casa Caroline Dolehide con il punteggio di 6-4 6-1. Partita molto più equilibrata di quanto dimostri lo score finale, ma la terra rapida degli States ha favorito la statunitense numero 73 del mondo, che accede con merito al secondo turno dove se la vedrà con la testa di serie numero 2 Madison Keys. Seconda sconfitta consecutiva all’esordio per Cocciaretto, dopo il 2-0 con Cirstea a Miami, che ripartirà probabilmente dal circuito Challenger settimana prossima in preparazione ai grandi tornei su terra di fine aprile.

Nelle altre partite

Varvara Gracheva piega Harriet Dart al terzo set. La francese classe 2000 passa per 6-1 3-6 6-1 in quasi due ore di gioco. Tante difficoltà al servizio per entrambe. Nel parziale decisivo la transalpina è brava a salvare due palle break e a togliere due volte la battuta all britannica nelle uniche due occasioni di break avute nel set finale. Gracheva al secondo turno affronterà la big server belga Elise Mertens (13). Prosegue il periodo complicato di Anhelina Kalinina. L’ucraina cade in rimonta contro la numero 397 del mondo Caty McNally. 4-6 6-1 6-4 il punteggio in favore della statunitense reduce dalle qualificazioni (1-0 rit. con Rodionova, 2-0 con Liu) che conquista uno dei successi più prestigiosi della carriera davanti al pubblico di casa. Al secondo turno sarà sfida con la russa Anna Kalinskaya, n.33 del mondo, che ha perso diverse posizioni in classifica Wta a causa di un avvio di 2025 a marce basse. Vince anche la giovane statunitense Robin Montgomery. La classe 2004 n.105 del mondo liquida in due set la bulgara Viktoriya Tomova con il punteggio di 6-1 6-3. Al prossimo turno sarà derby americano con la testa di serie numero 7 Danielle Collins. Pesantissimo doppio 6-0 inflitto da Katie Volynets alla canadese n. 332 Wta Katherine Sebov. Alla statunitense bastano 55 minuti per guadagnarsi un posto al secondo turno, dove giocherà contro la connazionale Ashlyn Krueger, reduce dagli ottavi di finale nel Wta 1000 di Miami. Successi per le due sorelle Kudermetova. Polina batte 6-3 6-4 la rumena Irina-Camelia Begu. Veronika rifila un secco 6-0 6-2 alla wild card statunitense Maria Mateas. Entrambe avranno due avversarie più che ostiche al secondo turno. Polina partirà ampiamente sfavorita con la russa classe 2004 Diana Shnaider. Veronika si troverà di fronte Amanda Anisimova, testa di serie numero 8 e tornata ad alti livelli nel 2025 con la vittoria nel Wta 1000 di Doha.