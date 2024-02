Wta 500 Abu Dhabi 2024: Bronzetti lucky loser, ma esce subito di scena contro Kalinina

Lucia Bronzetti era ritornata in gioco quest’oggi al torneo Wta 500 di Abu Dhabi 2024, ripescata come lucky loser dopo l’eliminazione al turno decisivo delle qualificazioni, ma nel primo turno contro Anhelina Kalinina è stata l’ucraina a imporsi, abbastanza agevolmente, col punteggio finale di 6-1 7-6(1) in un’ora e quarantasei minuti di gioco, La riminese, dopo un brutto primo set, in cui ha ceduto la battuta per due volte, a fronte di cinque palle break concesse, fermandosi al massimo a trenta in risposta, nel secondo set alza il proprio livello e trova l’immediato break a favore.

Il terzo game, lunghissimo, le dà ulteriore vigore, visto che annulla tre palle break e ai vantaggi si porta sul 3-0, poi però nel quinto gioco arriva il controbreak da parte della Kalinina, che a quel punto, pur tentennando al servizio e dovendo passare sempre dai vantaggi, riesce a trascinare tutto al tie-break: nonostante due palle break annullate proprio nell’undicesimo game, pareva comunque l’italiana quella che c’arrivava in condizioni più favorevoli, invece Bronzetti viene facilmente piegata per 7-1 ed è così eliminata dal torneo emiratino al primo turno e alla sua seconda chance in pochi giorni, mentre la numero 32 al mondo se la vedrà con l’ottava testa di serie Samsonova.