Wta 250 Monastir 2023: programma, orari e ordine di gioco venerdì 20 ottobre con Paolini, Bronzetti e Stefanini

Nella giornata di domani, venerdì 20 ottobre, andranno in scena i quarti di finale del Wta 250 di Monastir, in Tunisia. Aprirà il programma alle 12 il derby italiano tra le teste di serie numero 1 e 6 Paolini e Bronzetti. Chiuderà, invece, la giornata la terza azzurra in tabellone Stefanini, che se la vedrà con la francese Burel (8). Ecco il programma completo.

CENTER COURT

ore 12 (1) Paolini vs (6) Bronzetti

non prima delle 13:30 Parrizas Diaz vs (4) Tsurenko/Liu

a seguire (2) Mertens vs Hontama

a seguire Stefanini vs (8) Burel