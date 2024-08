Wta 250 Cleveland 2024: Trevisan si ferma al primo turno, battuta da Bucsa in due set

Martina Trevisan perde in due set contro Cristina Bucsa. In una ventosa Cleveland, in Ohio, va in scena il primo turno del torneo Wta 250. Trevisan sfida la spagnola Bucsa per passare alla fase successiva del tabellone statunitense. L’italiana vive un avvio complicato, perdendo il primo set per 6-2. Nel secondo parziale, Trevisan cerca un miglior ritmo, ma sul finale deve arrendersi all’avversaria per 6-4.

TABELLONE

MONTEPREMI

PROGRAMMA E COPERTURA TV

L’azzurra inizia il match in maniera positiva, siglando due ottimi game di apertura, trovando subito due palle break. Gli errori non mancano però all’appello, con Trevisan che cade in difficoltà a partire dal terzo game della partita. Bucsa firma infatti il primo break che vale l’1-2, per poi ripetersi per l’1-4. Martina commette diversi doppi falli, ma si riprende sul finale, quando con un buon dritto colleziona il 2-5. Il parziale si conclude con il successo della spagnola, che al servizio non sbaglia per il 2-6. Il primo set denota le difficoltà dell’italiana sulla prima, con una percentuale che si aggira attorno al 40%.

Il secondo parziale vede Trevisan commettere due doppi falli nel game di apertura, e poi si avvicina al break nella seconda frazione, che però sfuma dopo due break points. L’italiana trova un ritmo assente durante il primo set, firmando il primo break per il 3-1 e alzando la percentuali delle prime messe in campo. Bucsa cerca di rispondere subito, trovando quattro palle break nel game successivo, tutte annullate dall’italiana, che poi tiene il servizio. La spagnola firma il controbreak, che porta il risultato sul 4-3. Bucsa trova un secondo break poco dopo, con Trevisan che torna a vivere un momento di difficoltà e di errori. Il risultato è quindi di 4-5, con la tennista spagnola che al servizio sigla il 6-4 e stacca il pass per il secondo turno.