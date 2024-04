LIVE – Catania-Padova, ritorno finale Coppa Italia Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta testuale di Catania-Padova, match dello stadio Massimino valevole per la finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C 2023/2024. E’ tutto pronto per l’ultimo atto della competizione nazionale per club di Serie C. La compagine siciliana scende in campo per dare tutto nel tentativo di rimontare la sconfitta per 2-1 subita nella sfida di andata stadio Euganeo. La formazione biancoscudata, dal suo canto, è forte di un gol di vantaggio e potrà avere un approccio più cauto dalla gara, tentando di colpire soprattutto in contropiede. In caso di vittoria per gli etnei si spalancherebbero anche le porte dei playoff, che invece i veneti hanno già assicurati grazie al loro ottimo piazzamento in campionato. Chi riuscirà ad aggiudicarsi il trofeo? La partita andrà in scena nella giornata di martedì 2 aprile alle ore 20:30. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà diversi approfondimenti.

COME SEGUIRE IL MATCH IN TV

Catania-Padova ore 20:30

