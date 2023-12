Wta 250 Auckland 2024: programma, orari e ordine di gioco lunedì 1 gennaio

Tennis in campo anche in Nuova Zelanda con il Wta 250 di Auckland 2024. Si parte sul centrale all’1 di notte italiana con Barry Avanesyan. In campo anche Navarro e Bouzkova con Fruhvirtova e Frech. Sul campo 1 in campo Tsurenko con la qualificata Vickery. Ecco il programma completo della giornata.

STADIUM

ore 1 Avanesyan vs (WC) Barry

a seguire (4) Navarro vs Fruhvirtova

a seguire (5) Bouzkova vs Frech

(WC) Ansimova vs Pavlyuchenkova

GRANDSTAND

ore 00 Cristian vs Wang

a seguire (Q) Vickery vs (3) Tsurenki

a seguire Parry vs Bektas

a seguire (6) Wang vs Putinseva