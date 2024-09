Wta 1000 Pechino 2024: montepremi e prize money con Paolini

Il montepremi e il prize money del Wta 1000 di Pechino 2024, torneo in programma sul cemento cinese dal 25 settembre al 6 ottobre. La bielorussa Aryna Sabalenka, fresca di titolo a New York, guida il seeding dell’evento, seguita dalla statunitense Jessica Pegula – finalista allo US Open – e dall’azzurra Jasmine Paolini. Nonostante alcuni forfait importanti come quelli di Swiatek e Rybakina, non mancano le giocatrici di spicco al via, da Gauff a Navarro, passando per Badosa e Azarenka. Per quanto riguarda i colori azzurri, oltre a Paolini saranno presenti anche Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Martina Trevisan.

Il prize money totale del torneo femminile di Pechino è pari a 8 milioni e 63mila euro. I punti totali in palio per la nuova campionessa del Wta 1000 cinese corrispondono a 1000, come di consueto per eventi di questo livello. Il solo primo turno propone alle protagoniste 20mila e 930 euro complessivi, con annessi 10 punti del ranking Wta. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica, con Jasmine Paolini tra le principali protagoniste

MONTEPREMI WTA 1000 PECHINO 2024

PRIMO TURNO – € 20.930 (10 punti)

SECONDO TURNO – € 31.060 (35 punti)

TURNO TURNO – € 53.210 (65 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 90.934 (120 punti)

QUARTI DI FINALE – € 165.557 (215 punti)

SEMIFINALI – € 290.843 (390 punti)

FINALISTA – € 523.517 (650 punti)

VINCITRICE – € 984.390 (1000 punti)