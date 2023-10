Wta 1000 Pechino 2023, programma, orari e ordine di gioco giovedì 5 ottobre con Jasmine Paolini

Tutto pronto per un’altra grande giornata di tennis al torneo Wta 1000 di Pechino. Giovedì 5 ottobre è in programma una nuova giornata di ottavi di finale con Jasmine Paolini protagonista. La futura numero uno d’Italia, dopo aver vinto due splendide partite in rimonta, rispettivamente contro Haddad Maia e Yuan, deve superare l’ostacolo Aryna Sabalenka, che ha sconfitto 75 76(2) la britannica Katie Boulter, numero 56. Non un avversario qualunque per Paolini che a Indian Wells nel 2022 ottenne la sua prima vittoria in carriera contro una Top 10 proprio contro la bielorussa. Il match è l’ultimo in programma sul Diamond Court. Ad aprire la giornata saranno Kalinina e Garcia. Poi Kudermetova-Gauff e Sakkari-Wang. Di seguito, l’ordine di gioco completo di giovedì 5 ottobre.

Programma 5 ottobre

Diamond

Dalle 06:30, A. Kalinina – (9) C. Garcia

A seguire, (16) V. Kudermetova – (3) C. Gauff

A seguire, (6) M. Sakkari – X. Wang

A seguire, (1) A. Sabalenka – J. Paolini