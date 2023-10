Formazioni ufficiali Anversa-Shakhtar Donetsk, Champions League 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Anversa-Shakhtar Donetsk, sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Al Bosuilstadion si affrontano due squadre sconfitte all’esordio, rispettivamente da Barcellona e Porto, che vogliono invertire il trend e conquistare i tre punti per sognare la qualificazione. Secondo i bookmakers sarà la squadra di casa a scendere in campo con i favori del pronostico. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:45 di mercoledì 4 ottobre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI ANVERSA-SHAKHTAR DONETSK

ANVERSA: In attesa

SHAKHTAR DONETSK: In attesa