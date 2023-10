Wta 1000 Pechino 2023: Garcia, Gauff e Sakkari rispettano i pronostici e volano ai quarti

Pronostici rispettati al torneo Wta 1000 di Pechino 2023 nei primi tre incontri di giornata, che mettevano in palio i pass per i quarti, in attesa di vedere alla prova Sabalenka la nostra Jasmine Paolini, sperando dunque che almeno nel quarto match di oggi possa arrivare una sorpresa. Ha aperto le danze Caroline Garcia, che ha piegato in due set e con un comodo 6-2 6-2 l’ucraina Anhelina Kalinina. La numero dieci al mondo ha strappato il servizio in più occasioni alla sua rivale, apparsa davvero fragile nei turni di battuta, e soprattutto a livello fisico è riuscita a portare la sfida dalla sua. Adesso sfiderà la numero uno al mondo Swiatek ai quarti.

Molto convincente la prova della neocampionessa degli Us Open, Coco Gauff, che in due set ha battuto la russa Veronika Kudermetova col punteggio di 7-6(5) 6-2. Primo set in cui entrambe concedono tantissimo al servizio, si va al tie-break e la spunta l’americana, poi la statunitense è invece strabordante nel secondo set in cui ottiene subito il doppio break che le consente di gestire al meglio i suoi turni di battuta. Infine, tre set lottatissimi tra Maria Sakkari e Xinyu Wang. L’astro nascente del tennis cinese lotta in casa ma si arrende alla più esperta greca: l’ellenica vince il primo set per 6-4, poi l’asiatica rinviene nel secondo parziale e lo porta a casa col punteggio di 6-2, 6-3 il risultato del set decisivo che sorride così all’europea.