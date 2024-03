Wta 1000 Miami 2024: Haddad Maia piega Parry, ok Sakkari e Ostapenko

Prosegue il Wta 1000 di Miami. Haddad Maia batte in rimonta la giovane francese Parry. 3-6 6-1 6-4 il punteggio a favore della testa di serie numero 11, che avanza al secondo turno non con poche difficoltà. La aspetterà una sfida certamente molto impegnativa, contro la britannica Boulter, reduce dal ko all’esordio con Giorgi a Indian Wells, ma anche dalla vittoria a San Diego. Un’ottima Sakkari batte 6-2 6-2 la cinese Yuan. La greca sembra essere in ripresa, dopo l’avvio di stagione problematico con la sconfitta agli Australian Open con Avanesyan. La testa di serie numero 8 al secondo turno incontrerà la numero 28 del seeding Yastremska, che ha inflitto un doppio 7-5 alla numero 115 del mondo Saville. Ostapenko soffre, ma batte la qualificata Siegemund. 7-6(3) 6-4 il punteggio a favore della lettone, dopo oltre due ore di gioco. La testa di serie numero 9, già campionessa a Linz e ad Adelaide in questa stagione sarà impegnata con Kalinskaya, che ha dominato l’incontro con Wang Xit (6-2 6-2 in un’ora e mezza di gioco). Wozniacki lotta, ma esce sconfitta dalla battaglia di tre ore con Kalinina. 5-7 7-5 6-4 il punteggio a favore della testa di serie numero 32, che proverà a riscattare un avvio di stagione difficile (sconfitte all’esordio a Brisbane, Adelaide, Melbourne, Dubai e Indian Wells) contro una tra Sabalenka e Badosa. Continua il torneo sorprendente della qualificata Townsend. L’americana, dopo aver vinto con Pigossi e Bektas nelle quali e Bronzetti in primo turno, sorprende Mertens in due set e vola al secondo turno. 6-2 6-2 il punteggio a favore della statunitense, che se la vedrà probabilmente con Rybakina, impegnata nella notte con Tauson.