A Madrid si aprono le danze al WTA 1000, con il primo turno di qualificazione andato in scena oggi. Elisabetta Cocciaretto supera Priscilla Hon in due set, in un match finito 6-2, 6-1. L’azzurra parte con un ritmo, portandosi subito su un netto 5-0. Cocciaretto ottiene anche la palla del 6-0, ma Hon risponde e rimonta di due game prima che l’italiana chiuda per 6-2. Il secondo set segue un copione simile in termini di risultato, ma i game si dimostrano più combattuti. Cocciaretto riesce comunque a rimanere in cattedra, vincendo per 6-1. L’azzurra stacca il pass per il secondo turno di qualificazione, dove sfiderà la francese Diane Parry.

STOP AL PRIMO TURNO DELLE QUALIFICAZIONI PER ERRANI

Sara Errani saluta il WTA 1000 di Madrid dopo il primo turno delle qualificazioni. L’italiana si è arresa all’australiana Maya Joint per 4-6, 6-2, 2-6. Il primo set ha visto la tennista romagnola partire bene, ottenendo subito il break per il 2-0. L’australiana non ha però tardato a rispondere, accorciando le distanze per 3-2. Errani ha tolto nuovamente il servizio a Joint per il 4-2, ma l’avversaria rimonta e chiude il set per 4-6. L’azzurra risponde nel set successivo, che domina per 6-2 nonostante il medical time-out chiamato dopo tre game. La partita si decide al tie-break, con Joint che ottiene agevolmente il successo. Errani perde il servizio in diverse occasioni, perdendo per 6-2.