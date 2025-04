A Madrid si sono aperte le qualificazioni per torneo Masters 1000. Tra gli azzurri, sono scesi in campo Luca Nardi e Fabio Fognini, entrambi vincitori. Il classe 2003 ha battuto in due set il 17enne Manas Dhamne dall’India sul campo numero sette. L’italiano, numero 105 del ranking internazionale e quindicesima testa di serie delle qualificazioni, ha gestito il match, chiudendolo per 6-4, 6-4. La partita non ha visto particolari squilibri, con Nardi che però non è mai caduto in difficoltà. L’italiano ha portato avanti una prestazione costante e solida, che gli ha permesso di avere la meglio sul giovane avversario

VITTORIA ANCHE PER FOGNINI

Poco più tardi, scende in campo Fognini, in sfida contro lo svizzero Alexander Ritschard. La partita è monodirezionale nel corso del primo set: l’azzurro sale in cattedra e prende il largo con velocità. L’avversario non riesce a rispondere e la frazione si chiude per 6-1. La partita si accende con il secondo parziale. Ritschard entra in partita e mette in difficoltà Fognini. L’italiano non demorde e il set si prolunga fino ai vantaggi. Qui, il classe 1987 – numero 114 nel ranking – fa la differenza e riesce a staccare il pass con un 6(6)-7(8). Fognini incontrerà il vincitore della sfida tra Rinky Hijikata e Lloyd Harris.