Wta 1000 Madrid 2024: Errani rimonta Wozniacki, avanti anche Bronzetti. Out Cocciaretto

Parla italiano questo mercoledì al WTA 1000 di Madrid 2024, dove due giocatrici azzurre hanno vinto il proprio match, staccando il pass per il secondo turno. Ha ribaltato il pronostico della vigilia Sara Errani, bravissima a superare in rimonta Caroline Wozniacki con il punteggio di 3-6 7-5 7-5. Vittoria di cuore da parte della tennista di Bologna, che ha battagliato per 2h50′ e faticato notevolmente in un match estremamente equilibrato, tanto da aver conquistato appena due punti in più dell’ex numero uno al mondo. E’ stata proprio lei però a spuntarla e a garantirsi l’accesso al secondo turno, portandosi virtualmente a una sola posizione dal ritorno tra le prime 90 del ranking. La sua prossima avversaria sarà la brasiliana Beatriz Haddad Maia, undicesima favorita del seeding.

Si è imposta invece con un doppio 6-3 Lucia Bronzetti – anche lei leggermente sfavorita alla vigilia – che ha impiegato 1h11′ di gioco per liquidare la francese Varvara Gracheva, proveniente dalle qualificazioni. Non poteva sperare in un debutto stagionale migliore l’azzurra, che ha servito molto bene ed è stata cinica nei momenti chiave. Al secondo turno se la vedrà contro la kazaka Elena Rybakina, accreditata della quarta testa di serie e reduce dal successo nel Wta 500 di Stoccarda.

Sconfitta in rimonta infine Elisabetta Cocciaretto, partita bene contro la polacca Magda Linette ma incapace di confermarsi. 3-6 6-4 6-4 il punteggio dell’incontro, durato 2h10′, in cui l’azzurra non ha grossi rimpianti a dir la verità. La sua avversaria, dopo aver perso il set d’apertura, è salita di livello ed ha fatto valere la sua maggiore esperienza. Elisabetta ha comunque avuto la palla break per riaprire il terzo set, sul 5-4, ma non l’ha sfruttata e di lì a poco ha ceduto. Sfuma dunque il possibile secondo turno contro la campionessa uscente Aryna Sabalenka.