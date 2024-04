Wta 1000 Madrid 2024, l’analisi del tabellone: Sabalenka difende il titolo, Swiatek evita Rybakina

Digerito l’ottimo antipasto rappresentato dal sempre ben frequentato WTA 500 di Stoccarda, che ha visto il trionfo di Elena Rybakina in finale su Marta Kostyuk, la stagione sul rosso del circuito femminile inizia ad entrare realmente nel vivo con il Mutua Madrid Open e successivamente gli Internazionali d’Italia, i due appuntamenti di preparazione al Roland Garros. Si parte martedì 23 con i primi incontri di un main draw che vede come da diverso tempo a questa parte Iga Swiatek e Aryna Sabalenka a guidare il seeding. E le due sono anche le finaliste della passata edizione, quando la bielorussa riuscì ad imporsi sulla polacca nell’atto conclusivo del torneo.

IL TABELLONE COMPLETO

Swiatek a Stoccarda ha visto interrompersi la sua striscia di imbattibilitù nell’evento tedesco. Rybakina ancora una volta ha dimostrato di trovarsi perfettamente a suo agio nel matchup contro la prima giocatrice del mondo, ma per fortuna di quest’ultima, a Madrid è dall’altra parte del tabellone. Nell’ormai sempre più utilizzato draw a 96 giocatrici, è Coco Gauff l’altra testa di serie a governare la zona alta. Nel quarto di Swiatek, che esordirà contro Wang o Bogdan, è presente una Maria Sakkari reduce da una trasferta nordamericana certamente proficua e qui semifinalista dodici mesi fa. C’è anche Martina Trevisan, che in queste settimane sull’amata terra rossa spera di svoltare una stagione fin qui alquanto negativa. L’urna non le ha sorriso, regalandole in sorte Sloane Stephens vincitrice a Rouen.

Per Gauff potenziale quarto contro Ons Jabeur, ma la tunisina – pur mostrando segnali di ripresa a Stoccarda – è una giocatrice sulla quale è difficile fare affidamento in questo inizio di 2024. C’è anche Naomi Osaka, che attende una qualificata al debutto e che la scorsa settimana è stata sconfitta nettamente in Francia dalla già citata Trevisan. Tanti gli spunti d’interesse in questa parte alta, come il primo turno tra Pliskova e Raducanu, con la giovane britannica che quando non viene tradita dal suo fisico riesce a regalare spesso partite di qualità.

Il terzo quarto è quello governato da Elena Rybakina, che a Stoccarda ha festeggiato già il suo terzo titolo dell’anno. La kazaka speriamo che al secondo turno possa esordire contro Lucia Bronzetti, la quale debutta con una giocatrice proveniene dalle qualificazioni. Potenziale rematch al terzo round contro la Kostyuk battuta domenica in Germania. Ucraina protagonista di una ascesa graduale ma molto interessante negli ultimi mesi e sicuramente da tenere d’occhio come mina vagante anche negli appuntamenti più importanti di questi mesi. Nell’altro ottavo ci sono Qinwen Zheng e Daria Kasatkina, ma attenzione anche ad Anhelina Kalinina, finalista a Roma lo scorso anno.

Gli ultimi mesi di Aryna Sabalenka, dopo la vittoria a Melbourne, non sono stati facili sotto ogni punto di vista: secondo turno a Dubai, quarto turno a Indian Wells, poi terzo a Miami e sconfitta nei quarti a Stoccarda. La bielorussa spera di trovare buone sensazioni in un torneo che le ha donato gioie nel passato, avendo conquistato il titolo nella Caja Magica sia nel 2021 che nel 2023. Il suo debutto avverrà contro la vincente di Linette-Cocciaretto, matchup in cui la marchigiana dovrà sudarsi la vittoria contro la polacca finalista a Rouen. Jasmine Paolini è testa di serie numero 12, è nell’ottavo di Marketa Vondrousova e nel quarto di Sabalenka, ma prima di guardare troppo in avanti dovrà superare l’esordio contro Zhu o Jimenez Kasintseva e poi eventualmente al terzo turno Caroline Garcia, avversaria molto pericolosa in condizioni di altura come quelle madrilene.