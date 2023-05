Wta 1000 Madrid 2023: Swiatek spazza via Kudermetova e vola in finale

Troppo superiore Iga Swiatek nella seconda semifinale del torneo Wta 1000 di Madrid 2023, tanto che non c’è di fatto partita contro un’esausta Veronika Kudermetova, che arriva al grande appuntamento dopo aver giocato match lunghi e che non può nulla contro lo strapotere della polacca: agevole 6-1 6-1 per la numero uno al mondo che così raggiunge l’atto conclusivo del torneo spagnolo sulla terra rossa, dove troverà, in una sfida che la vede lievemente favorita, Aryna Sabalenka, che affronta in una finale per la seconda volta quest’anno.

La campionessa in carica ha vita facile nel primo set in cui trova subito il break con cui allunga sul 4-1, concederà anche una palla break subito allungata, quindi ancora tutto facile in risposta per il 6-1 con cui si va al secondo set. Anche qui c’è poca lotta: la russa parte bene, poi si arrende ai troppi errori e alla Swiatek che non sbaglia nulla. Nel settimo gioco un doppio fallo e poi una palla corta sbagliata chiudono le ostilità in modo prematuro e così ci sarà la bielorussa sulla strada che separa la polacca dall’ennesimo titolo.