Napoli, Spalletti polemico: “De Laurentiis dice che resto? Non deve dirlo a voi, deve parlare con me”

“De Laurentiis dice che resto? Al presidente dico che lo deve dire a me, non a voi. Deve parlare a me”. Luciano Spalletti è polemico in conferenza stampa a chi gli chiede delle parole di Aurelio De Laurentiis, che si è detto sicuro in un’intervista dopo la vittoria dello scudetto della permanenza del tecnico di Certaldo alla guida degli azzurri. Spalletti si rivolge così direttamente al presidente, chiedendogli un confronto diretto.