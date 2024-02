Wta 1000 Doha 2024: programma, orari e ordine di gioco lunedì 12 febbraio

Nella giornata di domani, lunedì 12 febbraio, si apre il Wta 1000 di Doha 2024. In campo la testa di serie numero 1 Swiatek contro Cirstea. Ci sono anche Haddad Maia e Kasatkina, rispettivamente contro X.Wang e Pavlyuchenkova. Ecco il programma completo della giornata.

CENTRE COURT

ore 13.30 Frech vs Azarenka

a seguire (15) Garcia vs Osaka

a seguire (1) Swiatek vs Cirstea

a seguire (6) Vondrousova

GRANDSTAND 1

ore 12.00 Raducanu vs Kalinina

a seguire Hibino vs Linette

a seguire Pera vs Noskova

a seguire Pliskova vs Kalinskaya

GRANDSTAND 2

ore 12.00 Stearns vs Mertens

a seguire Martic vs Rus

a seguire (10) Haddad Maia vs X.Wang

GRANDSTAND 3

ore 13.00 (12) Samsonova vs Fernandez

a seguire (11) Kasatkina vs Pavlyuchenkova

GRANDSTAND 4

(9) Krejcikova vs Potapova

Bouzkova vs Kenin