Wta 1000 Cincinnati 2024: montepremi e prize money con Paolini

Il montepremi e il prize money del Wta 1000 di Cincinnati 2024, torneo in programma sul cemento statunitense dal 13 al 19 agosto. Iga Swiatek torna in campo dopo le fatiche olimpiche, a causa delle quali aveva saltato il ‘1000’ in Canada, e guida il seeding dell’evento di scena a Mason, Ohio. Al via anche le altre big, da Gauff a Sabalenka, passando per Rybakina e l’azzurra Jasmine Paolini, fresca di oro olimpico in doppio con Errani. Oltre a Paolini, l’unica altra italiana ai nastri di partenza sarà Elisabetta Cocciaretto.

Il prize money totale del torneo femminile di Cincinnati è pari a poco più di 2 milioni e 900mila euro. I punti totali in palio per la nuova campionessa del Wta 1000 statunitense corrispondono a 1000, come di consueto per i tornei di questo livello. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica, con Paolini e Cocciaretto determinate a fare strada per ottenere punti e soldi, ma soprattutto per approcciare nel migliore dei modi gli imminenti US Open.

MONTEPREMI WTA 1000 CINCINNATI 2024

PRIMO TURNO – € 13.552 (10 punti)

SECONDO TURNO – € 18.909 (65 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 33.380 (120 punti)

QUARTI DI FINALE – € 143.535 (215 punti)

SEMIFINALI – € 263.152 (390 punti)

FINALISTA – € 481.213 (650 punti)

VINCITRICE – € 881.213 (1000 punti)