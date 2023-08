Wta 1000 Cincinnati 2023, Svitolina si ritira prima di giocare contro Wozniacki

Elina Svitolina si è ritirata dal torneo Wta 1000 di Cincinnati 2023 prima di giocare contro Caroline Wozniacki nel primo turno, andando così a far venire meno l’interessantissimo incontro tra due giocatrici rientrate nel circuito dopo uno stop forzato. A causa di un infortunio al piede destro, l’ucraina è stata sostituita dalla francese Varvara Gracheva: “È un infortunio che risale a Wimbledon. Il passaggio sul cemento non è stato facile. Dopo Montreal, ho fatto i test ei risultati non erano buoni, quindi i medici mi hanno consigliato di prendermi del tempo per recuperare e fare del mio meglio per essere pronto per gli US Open”.

Ma cosa succede con le scommesse? E’ presto detto: dal momento che l’incontro non è mai iniziato, la quota scommessa sarà rimborsata e anche all’interno delle multiple diventerà void, dunque pari a uno.