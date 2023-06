Wimbledon, nel dipinto del torneo Murray non c’è. E il fratello Jamie critica la scelta (FOTO)

Ci sono Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Roger Federer con un braccio attorno a Novak Djokovic e Rafael Nadal. E poi Stefan Edberg e Boris Becker, Bjorn Borg e John McEnroe, tanti campioni che hanno fatto la storia deh Championships. Le donne più dietro: le sorelle Williams, Venus e Serena, Chris Evert al fianco di Martina Navratilova, e poi Iga Swiatek e la campionessa in carica Elena Rybakina. E Murray? Nel dipinto promozionale che lancia Wimbledon sui social ufficiali del torneo il campione scozzese non c’è.

Murray, il primo giocatore britannico a vincere a Wimbledon dopo 77 anni, nel 2013 e poi di nuovo nel 2016, non c’è. Il fratello Jamie, ha risposto al post del club su Instagram con un semplice commento: “Dov’è Andy Murray?”. Più tardi, parlando con i giornalisti al Queen’s, ha detto che il quadro è irrispettoso: “Voglio dire, è stato uno dei quattro grandi per 10 anni, forse di più. E’ stato il numero 1 al mondo e poi si è rotto l’anca, e da allora è stata dura per lui. Ma ha vinto due volte il singolare in un’era incredibile del tennis e ha fatto un’altra finale”.

At Wimbledon, we've witnessed epic rivalry after epic rivalry, lifting the sport to new heights ✨

Here's to the next generation of headline acts… pic.twitter.com/Lq9J2qVQEn

— Wimbledon (@Wimbledon) June 20, 2023