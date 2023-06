Diritti tv, le trattative private slittano a giovedì 29 giugno

Dovrebbe slittare a giovedì 29 giugno l’apertura delle trattative private tra la Lega Serie A e i tre broadcaster interessati (Dazn, Sky e Mediaset) ai prossimi diritti tv. In lega si sta lavorando per sistemare gli ultimi dettagli per una giornata fondamentale e il cambio di data dal 26 giugno si è reso necessario per venire in contro agli impegni di tutti i protagonisti coinvolti. Per la Lega, ricordiamo, la trattativa sarà portata avanti dalla commissione scelta dall’assemblea della scorsa settimana: ne fanno parte i rappresentati di Napoli (il presidente De Laurentiis), Lazio (il presidente Lotito), Inter (l’avvocato Capellini), Atalanta (l’a.d. Luca Percassi) e Udinese (il vice presidente Campoccia).