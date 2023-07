Wimbledon, Medvedev: “Non credo di aver giocato male, Alcaraz sarà una bella sfida per Djokovic”

Danil Medvedev ha commentato in conferenza stampa la sconfitta in tre set, 6-3 6-3 6-3, contro Alcaraz in semifinale a Wimbledon: “Non credo di aver giocato una brutta partita. Avrei potuto servire meglio. Non mi sono trovato benissimo sul centrale. Ci sono molte differenze con il campo 1. Sono comunque soddisfatto del mio torneo, non avrei mai pensato di arrivare in semifinale. Non sono mai stato a mio agio su erba, ma sarebbe stato bello arrivare in finale e giocare contro Djokovic. La finale sarà una grande partita. Alcaraz è un tennista spettacolare e penso possa essere paragonato ai big 3. Se gioca al massimo è un problema per tutti. Non so chi vincerà, ma sarà una super partita”.