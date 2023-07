Wimbledon, Djokovic: “Sto bene fisicamente, Hurkacz giocatore completo”

Novak Djokovic ha parlato in conferenza stampa della vittoria con Wawrinka e della sfida complicata che lo attende agli ottavi di finale contro Hurkacz: “Ho giocato bene nei primi due set. Poi sono sceso di intensità e lui è salito. Sapevo che dovevo vincere in tre set per via del coprifuoco e ho dato tutto nel tie break. Per fortuna è andata bene e abbiamo finito in tempo. Hurkacz – continua il campione in carica di Wimbledon – è un giocatore completo, il suo gioco si adatta molto bene all’erba. Non ho ancora perso un set e non sarà facile continuare così. Sarà una grande partita, darò il meglio di me per vincere”.

Il serbo infine si è soffermato sugli ultimi anni della sua carriera e sulla gestione del fisico: “Perdere peso mi è più difficile rispetto a qualche anno fa. Ora mi sento molto bene fisicamente. L’importante è essere costanti nel corso della partita e flessibili fisicamente, che è un aspetto su cui ho lavorato per diversi anni e mi ha aiutato a prolungare la mia carriera ai massimi livelli prevenendo gli infortuni”.