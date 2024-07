Wimbledon 2024: Swiatek batte Kenin al primo turno, bene anche Pegula e Kalinskaya

Nessun problema per Iga Swiatek nella sua partita d’esordio a Wimbledon 2024: la campionessa polacca ha sfidato la statunitense Sofia Kenin, imponendosi per 6-3 6-4 in un’ora e venti minuti di gioco. Partita che nel primo set ha vissuto il momento decisivo tra il secondo e il quarto game, con tre break consecutivi che hanno premiato proprio la numero uno del mondo. Nel secondo set, invece, il break decisivo arriva al settimo game, con Swiatek che deve subito annullare un’occasione per l’immediato contro break, chiudendo poi il match. Bene anche Jessica Pegula, che in appena 50 minuti si aggiudica il derby a stelle e strisce con Ashlyn Krueger con un netto 6-2 6-0 in una partita mai in discussione.

Più movimentato il testa a testa tra Anna Kalinskaya e Panna Udvardy, che premia la russa: la numero otto del mondo deve annullare due palle break nel primo set dopo aver rubato il servizio all’avversaria nell’ottavo game; nel secondo set, invece, arrivano i break nel primo e settimo game, ma anche le tre palle break annullate da Kalinskaya nel sesto gioco: 6-3 6-2 il punteggio finale. Comincia bene Wimbledon 2024 anche per Elena Rybakina e Jelena Ostapenko, che sempre in due set hanno battuto, rispettivamente Gabriela Ruse per 6-3 6-1 e Ajla Tomljanovic per 6-1 6-2.